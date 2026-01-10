Bad Bunny homenajeó a Víctor Jara en su primera noche en el Nacional

La noche de este viernes, Bad Bunny dio el primero de tres conciertos en el Estadio Nacional.

El artista puertorriqueño se presentó ante miles de personas en el recinto de Ñuñoa, dando inicio a su paso por Santiago con un show de alto despliegue técnico y musical.

No obstante, uno de los momentos más sorpresivos de la noche fue cuando el cantante y su banda homenajearon a Víctor Jara con una interpretación de "El derecho de vivir en paz".

El emotivo tema del chileno, asesinado en dictadura, fue publicado en 1971. Además, el Estadio Nacional -recinto donde el puertorriqueño está presentando su gira "Debí Tirar Más Fotos World Tour"- es Monumento Nacional desde 2008 y un sitio de memoria por su uso como centro de detención tras el golpe de Estado de 1973.

En tanto, Bad Bunny volverá a presentarse en el coloso de Ñuñoa este sábado 10 y domingo 11 de enero, con localidades casi agotadas.