Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago33.7°
Humedad25%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Magazine | Música

Bad Bunny homenajeó a Víctor Jara en su primera noche en el Nacional

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El cantante dio el primero de tres conciertos este viernes 9 de enero.

Bad Bunny homenajeó a Víctor Jara en su primera noche en el Nacional
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La noche de este viernes, Bad Bunny dio el primero de tres conciertos en el Estadio Nacional.

El artista puertorriqueño se presentó ante miles de personas en el recinto de Ñuñoa, dando inicio a su paso por Santiago con un show de alto despliegue técnico y musical.

No obstante, uno de los momentos más sorpresivos de la noche fue cuando el cantante y su banda homenajearon a Víctor Jara con una interpretación de "El derecho de vivir en paz". 

El emotivo tema del chileno, asesinado en dictadura, fue publicado en 1971. Además, el Estadio Nacional -recinto donde el puertorriqueño está presentando su gira "Debí Tirar Más Fotos World Tour"- es Monumento Nacional desde 2008 y un sitio de memoria por su uso como centro de detención tras el golpe de Estado de 1973.

En tanto, Bad Bunny volverá a presentarse en el coloso de Ñuñoa este sábado 10 y domingo 11 de enero, con localidades casi agotadas. 

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada