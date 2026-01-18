Síguenos:
Tópicos: Magazine | Música

Bad Bunny se confundió durante show en Perú y mencionó a Chile

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El cantante ofreció dos conciertos en Lima.

Bad Bunny se confundió durante show en Perú y mencionó a Chile
El cantante Bad Bunny se viralizó durante este fin de semana tras vivir una confusión durante uno de sus conciertos en Perú, donde mencionó a Chile.

El puertorriqueño, que se encuentra girando con su "Debí tirar más fotos Tour", ofreció dos shows en el Estadio Nacional de Lima ante unas 100 mil personas.

En una de esas actuaciones, por un simple lapsus o por el "Baile inolvidable" que vivió en Santiago, Bad Bunny gritó "Chile", generando la confusión entre sus fanáticos peruanos.

