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Tópicos: Magazine | Música

Billy Corgan defiende su amistad con Marilyn Manson tras acusaciones de abuso

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

"No quiero que el mundo me diga quiénes son mis amigos y con quién debería relacionarme", dijo el líder y vocalista de The Smashing Pumpkins.

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El líder y vocalista de The Smashing Pumpkins, Billy Corgan, defendió públicamente su prolongada amistad con Marilyn Manson, quien en 2021 fue denunciado por agresiones sexuales y violencia intrafamiliar por varias mujeres, entre ellas su expareja Evan Rachel Wood.

Las declaraciones del músico tuvieron lugar en el programa Popcast, conducido por periodistas de The New York Times, poco después de que la Fiscalía del Distrito de Los Ángeles concluyera cuatro años de investigación decidiendo no presentar cargos criminales en contra del cantante de "The Beautiful People".

Durante la entrevista, Corgan explicó que su postura responde tanto a sus convicciones personales como a la lectura íntima que hizo del caso judicial desde sus inicios.

Al abordar su respaldo a Manson frente a la condena mediática, el intérprete señaló: "Como persona cristiana, tienes que apoyar a tus amigos, pero eso no significa que no tengas una opinión, y eso no significa que no seas crítico", asegurando además que en el plano individual nunca consideró que Manson fuera culpable de los delitos imputados, un convencimiento que a su juicio se ratificó cuando la fiscalía decidió no perseverar en el juicio.

Frente a los cuestionamientos por mantener su cercanía, Corgan fue categórico al exigir respeto por sus decisiones privadas: "No quiero que el mundo me diga quiénes son mis amigos y con quién debería relacionarme", enfatizó.

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