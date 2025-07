Birmingham despide a Ozzy Osbourne con un emotivo y multitudinario cortejo fúnebre

La ciudad inglesa de Birmingham dio su último adiós este miércoles a Ozzy Osbourne (1948-2025), su 'príncipe de las tinieblas', en un emotivo cortejo que llevó el féretro del rockero a través de puntos emblemáticos de la urbe ante miles de personas que abarrotaron las calles.

Desde primera hora de la mañana, las inmediaciones del llamado puente de Black Sabbath, donde se encuentra la banca dedicada al grupo del que fue vocalista hasta su muerte el pasado 22 de julio, se llenaron de fanáticos del grupo que vistieron camisetas y chupas de cuero con su nombre, junto a carteles con mensajes de despedida.

En torno a las 13.00, hora local, la procesión con la carroza fúnebre, escoltada por la policía y seguido de varios furgones con familiares amigos, comenzó a discurrir por distintos puntos de la ciudad, como el Villa Park, el estadio del Aston Villa, del que era aficionado y donde, hace tres semanas, dio su último conciero, "Back to the Beginning", con el que Black Sabbath cerró su carrera.

El punto álgido se alcanzó en Broad Street ante los gritos y cánticos de los seguidores, que vivieron la despedida en un ambiente más festivo que triste en el que prevalecieron los buenos recuerdos hacia el hijo pródigo de Birmingham.

A paso lento, y precedido del sexteto de músicos Bostin' Brass, que interpretó temas de la banda, el ataúd recibió aplausos, elogios, y flores antes de llegar al puente de Black Sabbath.

Ese punto se ha convertido desde el fallecimiento de Osbourne en un punto de culto y recuerdo a la figura del rockero, en el que se agolpan flores, imágenes, velas y otros recuerdos que pudo observar de cerca el alcalde de la ciudad, Zafar Iqbal, que recibió allí a la comitiva.

Al llegar a la banca del grupo de heavy metal, el cortejo se detuvo y los familiares y amigos de Ozzy, entre los que se encontraba visiblemente emocionada su viuda, Sharon Osbourne, y sus hijos, Jack, Kelly y Aimee, depositaron flores y recibieron la ovación de los allí congregados, a la que respondieron esbozando el símbolo de la paz levantando sus manos.

Al discurrir por las calles de Birmingham le siguió un funeral privado organizado por el Ayuntamiento de Birmingham en coordinación con la familia Osbourne, que ha financiado el evento.

The funeral procession for Ozzy Osbourne has commenced. Fans are lining the streets to bid farewell to the legendary musician. Thank You Ozzy! pic.twitter.com/oHh7sOzpHF

Sharon Osbourne and the children on the streets of Birmingham gathered to celebrate the life of Ozzy Osbourne and bid a final farewell.



We Love You Ozzy!

Ozzy Forever! pic.twitter.com/x51BGTN63Q