"Fue un gran error": exministro de Medio Ambiente criticó el retiro masivo de decretos por el Gobierno

Como "un gran error" calificó, en el Diario de Cooperativa, el exministro del Medio Ambiente (2017-2018) Marcelo Mena la decisión del Gobierno de retirar 43 decretos ambientales desde la Contraloría General de la República para su revisión.

El exsecretario de Estado señaló que, si bien es habitual que una nueva administración revise los instrumentos en trámite, lo inédito fue hacerlo de manera simultánea.

"Todos los gobiernos revisan los temas que están en trámite y deciden continuar el trámite o no. Lo que no ha ocurrido es que se habían retirado todos los decretos al mismo tiempo", sostuvo.

En esa línea, enfatizó que "fue un gran error hacerlo en estos términos", ya que, a su juicio, la decisión "exacerba muchas desconfianzas de muchos grupos distintos".

Mena explicó que el problema no es la revisión en sí, sino la forma en que se ejecutó: "Se podría haber explicado, porque es razonable que se revisen estos decretos, pero retirarlos todos al mismo tiempo, si bien puede sonar muy eficiente, genera desconfianza".

Normas clave en riesgo

El exministro advirtió que entre los decretos retirados hay instrumentos de alto impacto en salud y medio ambiente.

"Lo más importante es la nueva norma de calidad de aire de material particulado fino, que trae alrededor de cinco veces más beneficios que su costo", afirmó, subrayando que la contaminación atmosférica está asociada a una de cada tres enfermedades cardiovasculares y a uno de cada cuatro casos de cáncer pulmonar.

También mencionó planes de descontaminación como el del lago Villarrica, que lleva años de tramitación, y normas de emisión para termoeléctricas, fundiciones y contaminantes como el arsénico y el plomo.

"Acá hay gente que muere por la contaminación atmosférica, y por tanto actualizar la normativa era fundamental", recalcó.

"Se instala un falso dilema"

Mena también criticó la idea de contraponer desarrollo económico y protección ambiental, señalando que se trata de un "falso dilema".

"Chile ha sido un ejemplo de que se pueden conciliar ambas cosas: en Santiago se redujo la contaminación en un 80% mientras la economía creció significativamente", explicó.

A su juicio, el riesgo de este tipo de decisiones es que se debiliten los avances regulatorios y se genere incertidumbre en torno a la evaluación ambiental.

"En la práctica cuando se avanzan esos temas (medioambientales) la ciudadanía está más tranquila, pero cuando ve que son amenazadas, vemos un 80% que consistentemente está preocupada por los temas ambientales en Chile y donde cree que es posible conciliar el desarrollo con la protección ambiental", sostuvo.

Caso Dominga y escenario judicial

En conversación con Cooperativa, el exministro también abordó la situación del proyecto minero Dominga, señalando que el proceso judicial sigue abierto y sin efectos definitivos en su aprobación o rechazo.

"Con casi 13 años de trámite, este proyecto difícilmente va a ver la luz si no introduce cambios sustantivos", afirmó, apuntando a problemas de emplazamiento y observaciones técnicas reiteradas.

Según Mena, más que decisiones puntuales de tribunales, el caso refleja un proceso complejo donde el proyecto "ha forzado al sistema" sin resolver sus principales cuestionamientos.