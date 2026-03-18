Fiscalía imputó homicidio culposo a tres tripulantes del Cobra por el caso Bruma

A las 9:00 horas de este miércoles se inició en el Juzgado de Garantía de Coronel la formalización de tres tripulantes de la embarcación pesquera "Cobra", en el marco de la investigación por el hundimiento de la lancha bacalera "Bruma".

La fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, imputó al capitán Roberto Mansilla, además de un piloto y un vigía, por el delito de homicidio culposo reiterado.

En la antesala de la audiencia, el abogado querellante, Rafael Poblete, adelantó que solicitarán medidas contra la empresa Blumar, en su calidad de persona jurídica.

"Respecto de la persona jurídica Blumar, vamos a solicitar las máximas medidas. La máxima medida es el nombramiento de un interventor", señaló.

El jurista acusó además un alto grado de negligencia en los hechos investigados: "El nivel de negligencia que se cometió al no supervisar lo que ocurrió en alta mar es incalificable".

En cuanto a las cautelares para los imputados, Poblete indicó que existe una expectativa de solicitar prisión preventiva, aunque reconoció la complejidad jurídica del caso.

La audiencia de formalización continúa en desarrollo, con recesos cada 90 minutos, y se prevé que se extienda hasta este jueves. Durante la jornada se espera que el Ministerio Público detalle la justificación de las medidas cautelares que solicitará para los imputados.