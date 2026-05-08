Bruno Mars "lo arriesga todo" cantando en español

El cantante Bruno Mars lo "arriesga todo" al cantar en español su hit "Risk it all" de su más reciente álbum, "The Romantic".

"Lo Arriesgo Todo" es el nuevo single lanzado por el músico perteneciente al disco, el sucesor de "24K Magic" de 2016, con el que puso término a una década sin proyectos solistas.

Apelando a la audiencia latina, con el ritmo de bolero y la estética que rinde homenaje a la cultura mexicana, el músico -guitarra en mano- entrega una balada romántica con la que da un importante paso en su carrera en su primera canción completamente en español.

El oriundo de Hawái se encuentra actualmente en una gira con la cual recorrerá Norteamérica y Europa, desconociéndose si incluirá a Sudamérica.