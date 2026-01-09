Síguenos:
Magazine | Música

Hora de la fiesta: Bruno Mars adelanta su nuevo álbum con "I Just Might"

Redacción Cooperativa

El artista, que lanzará su nuevo disco "The Romantic", confirmó también las primeras fechas de su gira.

Hora de la fiesta: Bruno Mars adelanta su nuevo álbum con
El cantante Bruno Mars ha vuelto en gloria y majestad con "I Just Might", primer adelanto de su nuevo álbum "The Romantic"

En el vídeo musical, el artista aparece bailando al ritmo de un retro funk mientras un grupo de clones suyos lo acompañan en la banda. 

El oriundo de Hawái, cuyo último proyecto musical fue Silk Sonic, un superdúo junto a Anderson .Paak, lanzará su cuarto álbum de estudio como solista el próximo 27 de febrero. 

Además del disco, Mars anunció su gira para este 2026, que inicialmente recorrerá Norteamérica y Europa.

Por el momento, se desconoce si el tour -que parte en abril en Las Vegas y culmina en octubre en Vancouver- incluirá a Sudamérica. 

En portada