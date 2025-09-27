Cancelan shows de Mr. Bungle en Chile por "circunstancias imprevistas"

La productora Lotus anunció a través de un comunicado la cancelación de los dos conciertos que el grupo Mr. Bungle tenía agendados en Chile.

"Los conciertos de Mr Bungle en Santiago y Viña del Mar son cancelados, por circunstancias imprevistas. Trabajaremos para informar una nueva fecha para el regreso de la banda al país", señaló la organización.

En ese mismo mensaje, Mr. Bungle explicó que la decisión surgió tras la cancelación de la gira por Latinoamérica de Avenged Sevenfold (incluído su show en Chile) debido a la enfermedad de uno de sus integrantes.

"Teníamos previsto acompañarlos (a Avenged Sevenfold) en varias fechas por Latinoamérica, pero lamentablemente, esto significa que también debemos cancelar nuestros conciertos de septiembre y octubre", indicaron.

Originalmente el grupo liderado por Mike Patton iba a presentarse el 7 de octubre en Viña del Mar y el 8 de octubre en Santiago. Las nuevas fechas serán anunciadas próximamente.