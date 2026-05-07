Cantante Bonnie Tyler fue hospitalizada de urgencia en Portugal
Tyler es conocida por la canción "Total Eclipse of the Heart".
Tyler es conocida por la canción "Total Eclipse of the Heart".
La cantante británica Bonnie Tyler (74) fue ingresada de urgencia en un hospital del sur de Portugal, donde reside desde hace años, para someterse a una cirugía intestinal.
Así lo informó su equipo a través de un comunicado difundido en redes sociales, donde precisó que "la operación salió bien y ella está ahora recuperándose".
Tyler, de 74 años, fue sometida a una intervención quirúrgica en el Hospital de Faro, en la región del Algarve, y se encuentra ingresada en la Unidad de Cuidados Intermedios del servicio de urgencias.
"Sabemos que toda su familia, sus amigos y sus seguidores estarán preocupados por esta noticia y le desearán lo mejor para que se recupere pronto y por completo", agregó su equipo en un escrito compartido en su cuenta de Instagram.
Tyler, nacida como Gaynor Hopkins, saltó a la fama a finales de la década de los 70 con canciones como "It's a Heartache", pero alcanzó el estrellato internacional en los años 80 con la legendaria canción "Total Eclipse of the Heart".