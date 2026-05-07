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Tópicos: Mundo | Brasil | Lula da Silva

Lula aseguró que Trump le dijo que no planea invadir Cuba

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El presidente de Brasil tuvo su primera reunión en la Casa Blanca con su homólogo estadounidense, que duró tres horas.

"Eso lo escuché de la intérprete", afirmó, y también señaló que le dijo al republicano que está "plenamente a su disposición" si "necesita ayuda" para abordar la situación en la isla.

Lula aseguró que Trump le dijo que no planea invadir Cuba
 EFE

"Cuba quiere dialogar y encontrar una solución para poner fin a un bloqueo que nunca lo dejó ser un país libre", denunció Lula, que además fustigó que el tipo de sanción que sufre "es la más longeva de la historia de la humanidad".

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El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, aseguró este jueves que el presidente estadounidense, Donald Trump, le dijo durante su reunión en la Casa Blanca que no planea invadir Cuba.

"Si lo que dijo la traducción es correcto, él me dijo que no piensa invadir Cuba. Eso lo escuché de la intérprete", explicó Lula en una rueda de prensa en la embajada brasileña en Washington tras un encuentro de tres horas con Trump.

Durante el encuentro, Lula le dijo a Trump que está "plenamente a su disposición" si "necesita ayuda" para abordar la situación en Cuba.

"Cuba quiere dialogar y encontrar una solución para poner fin a un bloqueo que nunca dejó a Cuba ser un país libre desde la victoria de la revolución", expresó el líder brasileño, quien criticó que la isla sufre "el bloqueo más longevo de la historia de la humanidad".

La reunión, la primera entre Trump y Lula en la Casa Blanca, ha estado precedida por las críticas de Brasil a la operación de captura de Nicolás Maduro en Venezuela, las presiones sobre Cuba y la guerra en Irán.

Tras el arresto de Maduro, Estados Unidos impuso un bloqueo petrolero en Cuba, que ha agravado la crisis económica y social de la isla, y Trump declaró recientemente que "tomará el control" de ese país "casi de inmediato", además de que trasladará a la zona el portaaviones USS Abraham Lincoln.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, consideró en redes sociales que Trump "eleva sus amenazas de agresión militar contra Cuba a una escala peligrosa y sin precedentes" y que, en consecuencia, "la comunidad internacional ha de tomar nota y, junto al pueblo de EE.UU., determinar si se permitirá un acto criminal tan drástico".

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