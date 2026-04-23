Charly García preocupa por su estado de salud: le extirparon parte del riñón

El músico Charly García alertó a sus fanáticos tras ser sometido a una cirugía de riñon este miércoles.

De acuerdo a LAM, cercanos al artista señalaron que la nefrectomía parcial, procedimiento en el que extirpan una parte del riñon, estaba programada con anterioridad.

"Salió todo bien", declararon allegados al programa de América TV.

En este contexto, detallaron que el autor de "Demoliendo Hoteles" se encuentra en observación y está recuperándose en una habitación común.

Asimismo, se dio a conocer que el ídolo argentino está recibiendo un tratamiento de diálisis.