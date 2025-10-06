Síguenos:
Tópicos: Magazine | Música

Chayanne confirma show en Concepción: Fecha, recinto y venta de entradas

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

El artista, que vuelve a Chile en febrero, agendó un tercer concierto con su gira "Bailemos Otra Vez Tour".

Chayanne confirma show en Concepción: Fecha, recinto y venta de entradas
En portada

Este lunes, Chayanne confirmó un tercer concierto con "Bailemos Otra Vez Tour", gira con la que ha arrasado este último año, y que regresa a Chile a inicios de 2026. 

Tras anunciar fechas para el Estadio Sausalito de Viña del Mar y en el Estadio Nacional de Santiago, a realizarse el 11 y 14 de febrero respectivamente, el cantante fijó un show en el Estadio Ester Roa de Concepción para el 7 de febrero. 

Así, el puertorriqueño, que repletó ocho veces el Movistar Arena hace unas semanas, se reunirá con sus fieles fanáticos de distintos lugares del país para repasar clásicos como "Un Siglo Sin Ti", "Torero" y "Dejaría Todo".

Venta de entradas

Las entradas para el show de Chayanne en Concepción estarán disponibles en Ticketmaster a partir del miércoles 8 de octubre a las 11:00 horas, con preventa exclusiva para los clientes de la compañía telefónica y banco auspiciador

En tanto, la venta general comenzará el viernes 10 de octubre a las 11:01 horas, mediante el mismo sistema. 

