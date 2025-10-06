Chayanne confirma show en Concepción: Fecha, recinto y venta de entradas
El artista, que vuelve a Chile en febrero, agendó un tercer concierto con su gira "Bailemos Otra Vez Tour".
Este lunes, Chayanne confirmó un tercer concierto con "Bailemos Otra Vez Tour", gira con la que ha arrasado este último año, y que regresa a Chile a inicios de 2026.
Tras anunciar fechas para el Estadio Sausalito de Viña del Mar y en el Estadio Nacional de Santiago, a realizarse el 11 y 14 de febrero respectivamente, el cantante fijó un show en el Estadio Ester Roa de Concepción para el 7 de febrero.
Así, el puertorriqueño, que repletó ocho veces el Movistar Arena hace unas semanas, se reunirá con sus fieles fanáticos de distintos lugares del país para repasar clásicos como "Un Siglo Sin Ti", "Torero" y "Dejaría Todo".
Las entradas para el show de Chayanne en Concepción estarán disponibles en Ticketmaster a partir del miércoles 8 de octubre a las 11:00 horas, con preventa exclusiva para los clientes de la compañía telefónica y banco auspiciador
En tanto, la venta general comenzará el viernes 10 de octubre a las 11:01 horas, mediante el mismo sistema.
