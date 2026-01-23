Síguenos:
Magazine | Música

Chayanne envía conmovedor mensaje a víctimas de los incendios: "Es momento de unirse"

Publicado:
Redacción Cooperativa

El cantante se pronunció ante la catástrofe en el Biobío y Ñuble.

Chayanne envía conmovedor mensaje a víctimas de los incendios:
El cantante Chayanne envió un emotivo mensaje a los damnificados por los incendios forestales que han afectado a las regiones del Biobío y Ñuble.

A través de su cuenta de X, el puertorriqueño escribió en sus historias: "A mi gente de Concepción quiero decirles que mis oraciones están con ustedes, es momento de unirse y trabajar en equipo".

"Esperemos que pronto se supere todo, mientras tanto cuídense unos a otros", agregó. 

Cabe recordar que el artista regresará a Chile en el marco de su gira "Bailemos Otra Vez", teniendo una presentación agendada para el 7 de febrero en el Estadio Ester Roa de Concepción. 

Asimismo, dará otros dos shows en el Estadio Sausalito de Viña del Mar y en el Estadio Nacional en Santiago, fijados para el 11 y 14 de febrero respectivamente. 

En portada