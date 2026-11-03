Christell abordó denuncia de Mon Laferte contra exproductor de "Rojo": "Ahora no se toleraría"

Christell Rodríguez se refirió a las acusaciones de acoso que realizó Mon Laferte contra Jaime Román, exproductor musical de "Rojo", durante el periodo en que ambas coincidieron en el programa de talentos de TVN.

En conversación con "Que te lo digo", tras su presentación en la Expo Quillota, la intérprete recordó su experiencia en el espacio televisivo y aclaró que nunca tuvo un vínculo cercano con el productor.

"La verdad es que nunca tuve un contacto directo. Siempre estuvieron mis papás de por medio, así que de verdad no puedo decir mucho al respecto. Lo saludé un par de veces porque fue parte de las producciones y todo eso", señaló al programa de Zona Latina.

La cantante también reconoció que no se enteró "de todo lo que pasó, solo vi extractos pequeños y tampoco nunca lo conversé con Mon ni con Caro (Carolina Soto) ni con Jimena", explicó.

Pese a no haber vivido situaciones similares durante su participación en "Rojo", la artista manifestó su empatía con quienes dieron a conocer sus experiencias y reconoció la gravedad de los testimonios.

"Obviamente si ellas se sintieron pasadas a llevar me imagino que fue una muy horrible experiencia y algo en su momento se tiene que haber hecho que quizás no se hizo", expresó la intérprete.

Finalmente, la cantante planteó que las situaciones descritas tendrían una recepción distinta en la actualidad: "Como están los tiempos, creo que ahora no se toleraría de la forma en que se hizo en ese tiempo", concluyó.