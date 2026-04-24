Cypress Hill lanzará su primer disco en español

La mítica banda californiana Cypress Hill lanzará el próximo 24 de julio su primer álbum en español, "Dios bendiga", que celebra sus raíces latinas e incluye colaboraciones con el rapero argentino Trueno y el mexicano Alemán.

"Como uno de los primeros grupos latinoamericanos en ganar reconocimiento general en el hip hop, 'Dios bendiga' celebra las raíces latinas del grupo y sirve como himno de fuerza y resistencia, faro de esperanza y llamada a la unidad en respuesta al estado actual del mundo", indicaron en un comunicado.

Con 35 años de historia, el grupo formado por B-Real, Sen Dog y DJ Muggs lleva el nombre de una calle de Los Ángeles, y desde 1991 han firmado éxitos, desde el lanzamiento de su álbum debut homónimo o con los sencillos "How I Could Just Kill a Man" o "The Phuncky Feel One".

El nuevo proyecto nació en noviembre de 2025, en una "oleada creativa" orquestada por el percusionista Eric Bobo, que ejerce de director musical, en la que B-Real y Sen Dog conectaron con sus raíces "con una fluidez sin precedentes", todo ello elevado con el 'scratching' de DJ Lord, detalla la nota.

Con su "nuevo sonido y mensaje esencial", buscan mantenerse como "pilares de la comunidad latina".

"Oración por la cultura"

B-Real (cuyo nombre real es Louis Mario Freese) consideró "Dios Bendiga" una "oración por la cultura", recordó que "nuestra herencia no es una tendencia, sino un legado divino", y destacó que la banda quiso contribuir a la actual "era histórica para el rap latino".

En ese sentido, Cypress Hill, con su "nuevo sonido y mensaje esencial", busca mantenerse como "pilares de la comunidad latina" y también un "referente cultural que une generaciones", de ahí sus colaboraciones con nuevos talentos, incluyendo al dúo Coyote y la vocalista Poe Leos.

"Dios Bendiga" se presenta en el sello HYBE Latin America, y de momento está disponible un aperitivo: un primer sencillo con sonidos de cumbia, "Campeones", en colaboración con Mellow Man Ace, uno de los integrantes originales, liberándose el videoclip este viernes.