Dave Grohl fue el baterista de Aerosmith en su regreso a los escenarios

Este jueves se concretó en Los Angeles el regreso a los escenarios de la banda Aerosmith luego de tres años alejados.

En un masivo evento que incluyó shows y tributos de bandas como Guns N' Roses, Heart y Billy Idol, el grupo liderado por el cantante Steven Tyler concretó su primera presentación desde 2023 con un acotado set de canciones.

Durante la mayoría del show Dave Grohl, líder de Foo Fighters y ex Nirvana, los acompañó como baterista. En tanto el percusionista clásico de Aerosmith, Joey Kramer, estuvo presente en el cierre de la actuación.

Aerosmith volverá a presentarse este 1 de noviembre en el marco de su evento "California Dream On".