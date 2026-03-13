De Lollapalooza a los esports: Megan de Katseye participará en Valorant Masters Santiago

La cantante Megan Skiendel, integrante del grupo Katseye, participará en el Valorant Masters Santiago, torneo internacional del videojuego que se desarrolla en Espacio Riesco y que culminará este domingo 15 de marzo con su gran final.

De acuerdo a la organización, la artista será parte de un showmatch o partida de exhibición, instancia que se realizará antes de la final del campeonato y que suele incluir a invitados especiales, creadores de contenido y jugadores.

En este encuentro se enfrentarán dos equipos de cinco jugadores, y la joven integrará el conjunto llamado "Weones Malos", en un duelo que mostrará novedades del popular shooter de Riot Games.

La presencia de Skiendel en el evento se debe a su presentación en Lollapalooza Chile 2026, donde debutarán en territorio nacional.

Las intérpretes de "Gnarly" se presentarán como quinteto -debido al hiatus de Manon Bannerman- en el Banco de Chile Stage este sábado 14 a las 19:00 horas.