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Tópicos: Magazine | Música

De Lollapalooza a los esports: Megan de Katseye participará en Valorant Masters Santiago

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La cantante estará presente en la gran final del evento este domingo.

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La cantante Megan Skiendel, integrante del grupo Katseye, participará en el Valorant Masters Santiago, torneo internacional del videojuego que se desarrolla en Espacio Riesco y que culminará este domingo 15 de marzo con su gran final.

De acuerdo a la organización, la artista será parte de un showmatch o partida de exhibición, instancia que se realizará antes de la final del campeonato y que suele incluir a invitados especiales, creadores de contenido y jugadores.

En este encuentro se enfrentarán dos equipos de cinco jugadores, y la joven integrará el conjunto llamado "Weones Malos", en un duelo que mostrará novedades del popular shooter de Riot Games.

La presencia de Skiendel en el evento se debe a su presentación en Lollapalooza Chile 2026, donde debutarán en territorio nacional.

Las intérpretes de "Gnarly" se presentarán como quinteto -debido al hiatus de Manon Bannerman- en el Banco de Chile Stage este sábado 14 a las 19:00 horas. 

 

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