Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago10.9°
Humedad75%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Magazine | Música

"Deadbeat": Tame Impala anuncia su primer disco en cinco años

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

Será su primera producción desde "The Slow Rush".
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Tame Impala, el proyecto encabezado por el australiano Kevin Parker, anunció su primer disco en cinco años.

El álbum bautizado "Deadbeat" será la primera producción del grupo desde "The Slow Rush" de 2020, e incluirá el ya lanzado single "End of summer" y el recién estrenado "Loser".

La canción fue acompañada por un videoclip protagonizado por el actor Joe Keery (Stranger Things, Fargo), quien además tiene su proyecto musical Djo que estará en Lollapalooza Chile 2026.

El nuevo disco de Tame Impala se lanzará el próximo 17 de octubre.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada