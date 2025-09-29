Doja Cat en Chile 2026: Fecha, recinto y venta de entradas

La rapera estadounidense Doja Cat volverá a Chile este 2026 de la mano de su gira "Tour Ma Vie".

A casi cuatro años de su debut en la versión local de Lollapalooza, la artista llegará para presentarse en el Movistar Arena el próximo 10 de febrero.

Conocida por temas como "Say So" y "Kiss Me More", la cantante volverá a la región en el marco de la promoción de "Vie", su quinto álbum de estudio del que se desprenden singles como "Gorgeous" y "Jealous Type".

Venta de entradas

Las entradas para Doja Cat en Chile estarán disponibles en Puntoticket, con una preventa para clientes del banco y compañía telefónica auspiciadores a partir del miércoles 8 de octubre a las 11:00 horas.

En tanto, la venta general comenzará el viernes 10 a las 11:01 horas, mediante el mismo sistema.