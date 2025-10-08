Dolly Parton aclara su estado de salud: "¡Aún no estoy muerta!"

La cantante Dolly Parton reapareció este miércoles para tranquilizar acerca de su estado de salud, después de que en los últimos días cancelara o pospusiera varios actos y su familia pidiera que rezaran por ella, lo que alarmó a sus seguidores.

"¡Aún no estoy muerta!", dice el video, en el que la compositora aparece en un set de rodaje y comienza pidiendo que se acerque la cámara para dar un mensaje. "Todos piensan que estoy más enferma de lo que estoy. ¿Te parece que estoy enferma? ¡Estoy trabajando duro!", afirma.

"Quería tranquilizarlos. Hay muchos rumores circulando, pero pensé que si lo escuchaban de mí, sabrían que estoy bien. Aún no estoy lista para morir. No creo que Dios haya terminado conmigo, y yo no he terminado de trabajar", añade Parton.

El clip fue publicado horas después de que su hermana Freida compartiera un mensaje pidiendo a sus seguidores que rezaran por la cantante.

A finales de septiembre, la leyenda del country, de 79 años, anunció la suspensión hasta septiembre de 2026 los seis conciertos que tenía previsto ofrecer en Las Vegas en diciembre de este año, debido a problemas de salud que no especificó.

Estos problemas también impedirán que el próximo 16 de noviembre asista a la ceremonia de los premios Governors Awards de la Academia de Hollywood, donde será homenajeada con un Óscar honorífico.