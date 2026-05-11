Dua Lipa demandó a Samsung por usar su rostro para vender televisores

La cantante británica Dua Lipa demandó a Samsung Electronics por 15 millones de dólares por supuestamente utilizar su imagen sin autorización en cajas de televisores que la firma comercializa desde el año pasado, según medios estadounidenses.

En la demanda presentada ante un tribunal de California, EE.UU., la artista acusó al fabricante surcoreano de haber utilizado su rostro en los empaques de cartón de televisores sin permiso ni compensación, según reportó la revista estadounidense Variety.

Desde Samsung dijeron a EFE este lunes que no pueden comentar sobre litigios en curso.

Según la demanda, interpuesta el 8 de mayo, la cantante pidió a Samsung que dejara de usar la imagen cuando tuvo conocimiento de su aparición en las cajas, pero la compañía rechazó la solicitud con una actitud "indiferente y desdeñosa".

La demanda sostuvo que Samsung obtuvo beneficios al crear la apariencia de que la cantante avalaba o promocionaba sus televisores, algo que ella no autorizó, y afirma que la artista es propietaria de los derechos de autor de la fotografía empleada, tomada en un festival estadounidense en 2024.

La demanda también cita comentarios publicados en la red social X/Twitter por usuarios que sugerían que la imagen de la artista en la caja podía influir en su compra.