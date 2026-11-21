El cantante británico Ed Sheeran fue captado paseando por distintos lugares de Santiago previo a los dos shows que ofrecerá este sábado y domingo en el Estadio Bicentenario de La Florida.

Sheeran, quien ha estado envuelto en la polémica tras la exclusión del rapero Macklemore de su gira, visitó un local de vinilos en Providencia.

De acuerdo con lo reportado por Teletrece, compró discos de Los Prisioneros y Javiera Mena.

El músico también se tomó fotos con varios seguidores y personas que se cruzaron con el cantante de "Shape of You", incluyendo subirse al funicular del Cerro San Cristóbal.