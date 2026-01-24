El disco femenino más vendido de todos los tiempos, "21" de Adele, cumple 15 años

El álbum "21" de la cantante británica Adele cumple este sábado 15 años y le da a la artista un potente motivo de celebración, ya que se ha convertido en el disco femenino más vendido de todos los tiempos, con más de 56 millones de copias a nivel mundial.

Un récord histórico en la música

El trabajo de la artista londinense, actualmente de 37 años, superó oficialmente esta semana un récord que permanecía intacto desde 1992, cuando Whitney Houston alcanzó cifras históricas con "El Guardaespaldas", banda sonora de la película homónima.

Con 56.375.000 ejemplares vendidos, frente a los 56.372.000 del álbum de Houston, "21" logró un hito inédito para un disco lanzado hace tres lustros, en un mercado musical profundamente transformado.

Un éxito en plena era digital

El álbum catapultó a Adele al estrellato internacional en un contexto marcado por el auge de las descargas digitales y el streaming, lo que otorga aún más valor a sus cifras de ventas físicas frente a un rival emblemático del siglo pasado.

El análisis del sitio ChartMasters, que recopila datos de álbumes, sencillos, reproducciones y descargas, confirma el estatus de culto que alcanzó el segundo trabajo de la cantautora británica, tras su debut en 2008 con "19".

Un disco marcado por la emoción

Concebido tras una dolorosa ruptura sentimental, "21" es el álbum con el que Adele plasmó emociones íntimas y profundas, a través de letras desgarradoras y una propuesta musical que combinó soul clásico con el pop contemporáneo.

Canciones como "Turning Tables", "Rumour Has It" y, especialmente, "Someone Like You", se transformaron en auténticos himnos que unieron generaciones y mantienen su vigencia en radio, televisión y plataformas digitales, incluso 15 años después.

Más allá de Whitney Houston

El impacto de "21" no solo se mide por haber superado a "El Guardaespaldas", un fenómeno cultural de los años 90 impulsado por el cine y la voz de Houston en éxitos como "I Will Always Love You", "I Have Nothing", "I'm Every Woman" y "Run To You".

De acuerdo con los registros, el álbum de Adele también supera en ventas a trabajos icónicos como "Come On Over" de Shania Twain y "Let's Talk About Love" de Celine Dion, lanzados en 1997 y con ventas cercanas a los 47 millones de copias.

Aclamación de la crítica y premios

La recepción crítica de "21" fue igualmente contundente. La revista Rolling Stone lo eligió como el mejor disco de 2011, coincidiendo con medios como Associated Press, Entertainment Weekly, TIME y USA Today.

En febrero de 2012, Adele recibió siete premios Grammy, incluyendo Álbum del Año, Mejor Álbum Pop Vocal, Canción del Año por "Rolling in the Deep" y Mejor Interpretación Pop Solista por "Someone Like You".

La influencia del disco sigue vigente. Hace cinco años, Rolling Stone incluyó a "21" en el puesto 137 de su lista de los 500 mejores discos de todos los tiempos, consolidando su lugar en la historia de la música.