Icónica drag queen RuPaul llega por primera vez a Chile como DJ
Se presentará en el Teatro Caupolicán con una sesión en formato DJ set.
Los precios de las entradas van desde los 52.900 mil pesos, cargo incluido.
Se presentará en el Teatro Caupolicán con una sesión en formato DJ set.
Los precios de las entradas van desde los 52.900 mil pesos, cargo incluido.
La icónica drag queen estadounidense RuPaul Andre Charles, mejor conocida como RuPaul, llegará por primera vez a Chile como DJ, agendando un único show para el próximo 23 de enero en el Teatro Caupolicán, en Santiago.
Mundialmente reconocida por crear y producir el exitoso formato "RuPaul's Drag Race", encabezará un espectáculo en formato DJ set que se extenderá por dos horas.
La preventa iniciará este lunes 9 de noviembre, a las 11:00 horas, mientras que la venta general se abrirá el miércoles 11 de noviembre a la misma hora. Los precios de las entradas van desde los 52.900 a los 250 mil pesos, cargo incluido.