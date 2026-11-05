Icónica drag queen RuPaul llega por primera vez a Chile como DJ

La icónica drag queen estadounidense RuPaul Andre Charles, mejor conocida como RuPaul, llegará por primera vez a Chile como DJ, agendando un único show para el próximo 23 de enero en el Teatro Caupolicán, en Santiago.

Mundialmente reconocida por crear y producir el exitoso formato "RuPaul's Drag Race", encabezará un espectáculo en formato DJ set que se extenderá por dos horas.

La preventa iniciará este lunes 9 de noviembre, a las 11:00 horas, mientras que la venta general se abrirá el miércoles 11 de noviembre a la misma hora. Los precios de las entradas van desde los 52.900 a los 250 mil pesos, cargo incluido.