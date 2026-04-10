Evanescence lanzó el single "Who Will You Follow" como adelanto de su sexto disco

Evanescence, la banda liderada por Amy Lee, presentó su sexto álbum de estudio, "Sanctuary", el cual se lanzará el próximo 5 de junio, marcando su regreso discográfico a cinco años de "The Bitter Truth", de 2021.

Se trata de un disco que tomó tres años de trabajo para el grupo, como reconoció la cantante en el anuncio, "y al volver a escuchar todo el material de una sola vez, ahora que estamos a punto de lanzarlo al mundo, me siento tremendamente orgullosa de cada segundo".

"Es una sensación abrumadora. Trabajar en él ha sido mi válvula de escape para todo lo que me parece que va mal y está fuera de control, y un lugar donde encender la esperanza a través del poder de la música y la conexión", aseguró la artista.

La noticia fue acompañada por el lanzamiento del primer single de este sexto álbum, "Who Will You Follow", el cual deja escuchar el sonido y la madurez de la banda para este nuevo trabajo.

Evanescence también anunció una nueva gira mundial para este 2026 que recorrerá Norteamérica, Reino Unido y Europa a partir de junio, aunque todavía no se han dado luces respecto a su eventual retorno a Latinoamérica.