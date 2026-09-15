"Lo más antipático": Concejal de Isla de Maipo pidió no usar "La Consentida" para bailar cueca

Una particular controversia se generó en el Concejo Municipal de Isla de Maipo, luego de que el concejal Maximiliano Genskowski (UDI) solicitara que la tradicional canción "La Consentida" no fuera utilizada como cueca durante las actividades oficiales de Fiestas Patrias.

Durante la sesión del pasado 2 de septiembre, el edil argumentó que la emblemática composición de Jaime Atria corresponde, a su juicio, a una tonada y que su ritmo dificulta el baile.

"Resulta que en la mayoría de las partes ponen como cueca a una tonada, que es lo más antipático que hay", sostuvo Genskowski.

"La tonada esta que se llama 'La Consentida' no tiene ritmo porque es tonada. Resulta que la ponen como cueca. Entonces uno mismo cuando baila se siente incómodo porque no es cueca", añadió.

Por ello, pidió a los encargados de organizar las celebraciones municipales evitar que la canción sea presentada como una cueca: "Le pido aquí a la gente de la municipalidad, por lo menos, que en los eventos que tenemos no nos pongan una tonada como cueca, que es 'La Consentida'".

"Es cueca"

Durante la misma sesión se dio a conocer un mensaje de Marieliana Gallardo, directora de la agrupación Ayelén, quien aclaró que "La Consentida" sí corresponde a una cueca.

"Me dice que es una cueca porque cumple estrictamente con lo necesario para la cueca, que son 48 compases en un ritmo de 6/8. Que es lo que necesita una cueca para ser cueca", se explicó al leer su respuesta.

Según la especialista, la confusión puede deberse a la velocidad de la composición: "Lo que sí tiene es una melodía un poco más lenta, pero cumple con la estructura musical (...) Es cueca".

La respuesta de la hija del compositor

Las declaraciones se viralizaron en redes sociales y provocaron la molestia de Magdalena Atria Spöerer, hija del compositor y vocalista del dúo nacional Delisse.

"Me pregunto qué diría mi padre, Jaime Atria Ramírez (Q.E.P.D.), compositor de LA CONSENTIDA, ante tal ignorancia y estupidez", manifestó en las redes sociales de Meganoticas.

La artista también cuestionó que el concejal destinara su intervención a pedir que la obra no fuera interpretada en los actos municipales.

"Ojalá los políticos como este caballero se preocupen de escribir sus mejores oficios como políticos, en vez de estar 'vetando' con total arrogancia una obra que ha trascendido generaciones y que es un emblema nacional, parte importantísima del legado musical de mi padre a su Chile que tanto amó", enfatizó.

"La Consentida" ganó la competencia folclórica del Festival de Viña del Mar en 1961 y, desde entonces, se convirtió en una de las cuecas más populares y recurrentes durante las celebraciones de Fiestas Patrias.

La composición estuvo inspirada principalmente en Alicia Rosselot, primera esposa de Jaime Atria y madre de ocho de sus hijos, quien relató que el músico la llamaba "la consentida". La dedicatoria también ha sido asociada familiarmente a las hijas del compositor.