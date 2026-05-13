Foo Fighters estrena concierto en Tiny Desk: Mezclaron temas nuevos y clásicos

El grupo Foo Fighters ajustó su volumen y se sometió al popular formato de conciertos Tiny Desk con su propia actuación.

En el marco de la promoción de su más reciente álbum, "Your favorite toy", la banda de Dave Grohl presentó un set que mezcló temas de ese LP y clásicos como "Learn to fly" o "Everlong".

"Es un honor estar aquí", señaló Grohl durante un show que mayoritariamente acústico.

Revisa aquí el show completo de Foo Fighters en Tiny Desk.