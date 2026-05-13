Foo Fighters estrena concierto en Tiny Desk: Mezclaron temas nuevos y clásicos
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Autor: Redacción Cooperativa
La banda de Dave Grohl acaba de lanzar su álbum "Your favorite toy".
La banda de Dave Grohl acaba de lanzar su álbum "Your favorite toy".
El grupo Foo Fighters ajustó su volumen y se sometió al popular formato de conciertos Tiny Desk con su propia actuación.
En el marco de la promoción de su más reciente álbum, "Your favorite toy", la banda de Dave Grohl presentó un set que mezcló temas de ese LP y clásicos como "Learn to fly" o "Everlong".
"Es un honor estar aquí", señaló Grohl durante un show que mayoritariamente acústico.