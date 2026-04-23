Gente de Zona lanzó "Se le pasa" como adelanto de su nuevo álbum

El dúo cubano Gente de Zona lanzó este jueves el tema "Se le pasa", el primer adelanto de su próxima producción musical, que refleja una explosión de ritmos tropicales característicos de esta dupla de artistas que tuvo un recordado paso por el Festival de Viña 2018, conquistando a las audiencias con su alegre participación en la que se rieron de todo.

"Es una fusión de merengue con afro y la comparsa cubana, inspirada en la conga santiaguera. Es volver a nuestra esencia, pero con la madurez de hoy", dijo Randy Malcom, uno de los dos fundadores del dúo musical, en un comunicado compartido a EFE.

Esta canción es la carta de presentación del próximo disco del dúo que celebra 25 años de trayectoria, que estará cargado de colaboraciones con otros artistas reconocidos.

En "Se le pasa", los creadores de temas como "La Gozadera" o "Traidora" "retratan de forma divertida las dinámicas de pareja" mientras suena de fondo una melodía contagiosa "diseñada para dominar las listas de éxitos", según el comunicado.

"Es una de las temáticas que queríamos plantear en este disco. La idea era reflejar, desde un ángulo gracioso, esas situaciones que viven los hombres cuando se complican en la noche y luego no saben cómo justificarse con su pareja", aclaró Alexander Delgado, el otro componente del grupo.

"Cuando mencionamos cosas como Chanel o los hoteles, no buscamos que las mujeres sientan que intentamos 'comprarlas', sino que lo vean desde un lado divertido, entendiendo que no será tan fácil perdonar", agregó.

El tema está acompañado de un videoclip que se estrenará a las 20:00 horas de este jueves en su canal de YouTube.