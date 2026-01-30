Lady Gaga, Sabrina Carpenter y Justin Bieber encabezan los shows de los Grammy 2026

La ceremonia de los Grammy 2026 ya calienta motores con un line-up de actuaciones musicales que promete sorprender. Será una de las galas más esperadas del año por la combinación de grandes figuras de la industria y artistas que marcan tendencia.

Entre los nombres confirmados para las presentaciones musicales están Sabrina Carpenter, Addison Rae, Bruno Mars y Justin Bieber, quien regresa al escenario de los Grammy tras varios años de ausencia.

La lista de actuaciones también incluye a Lady Gaga, ROSÉ, Tyler, The Creator, The Marías y una presentación especial de Clipse junto a Pharrell Williams.

En tanto, el segmento dedicado a los nominados a Mejor Artista Nuevo contará con shows de Addison Rae, Alex Warren, Katseye, Leon Thomas, Lola Young, Olivia Dean, Sombr y The Marías.

Además, la ceremonia contará con un homenaje especial a Ozzy Osbourne en el que participarán Post Malone, Slash, Duff McKagan y Chad Smith, sumando uno de los cruces más comentados de la noche.

En cuanto a la entrega de premios, los Grammy 2026 tendrán como presentadores a figuras como Karol G, Harry Styles, Charli XCX, Chappell Roan, Doechii, Jeff Goldblum, Queen Latifah, Q-Tip, Nikki Glaser y Carole King, entre otros.

La gala se realizará el 1 de febrero en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, con transmisión en vivo a partir de las 21:00 horas por TNT y la plataforma HBO Max.