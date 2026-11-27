El guitarrista de The Killers, Dave Keuning, sorprendió al revelar que había sufrido un grave accidente cerebrovascular (ACV), una emergencia médica que puso en riesgo su vida.

A través de su cuenta de Instagram, el músico compartió detalles de lo ocurrido en una publicación por el Día de Acción de Gracias. "Hace dos semanas sufrí un derrame cerebral grave y, gracias a que mi mujer actuó con rapidez, me llevaron directamente al hospital y me operaron”, escribió.

Según relató, un coágulo de sangre interrumpió el suministro sanguíneo hacia el lado derecho de su cerebro. Cuando llegó al hospital, había perdido la visión de un ojo y la función del lado izquierdo de su cuerpo, aunque aseguró que en ese momento no se dio cuenta de que estaba sufriendo un ACV.

El artista contó que los médicos le dieron un 40% de probabilidades de sobrevivir y le advirtieron que podía quedar con secuelas. Sin embargo, aseguró que logró recuperarse de manera inesperada: "Pero por algún milagro estoy bien".

Keuning también destacó que pudo recuperar sus habilidades musicales tras la operación. "Y sí, puedo tocar la guitarra tan bien como antes. Fue lo primero que comprobé al despertarme de la operación", afirmó, y agregó que se siente "tremendamente afortunado" de estar vivo y poder usar sus manos, pies y hablar como antes.

Cabe recordar que The Killers se presentará en Lollapalooza Chile 2027, festival que se realizará entre el 12 y el 14 de marzo en el Parque O’Higgins. La banda encabezará la jornada del sábado 13 de marzo.