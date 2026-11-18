Harry Styles debutará en el festival de música de Glastonbury como uno de los cabezas de cartel en 2027, junto a Sam Fender, Billie Eilish y Cher como las otras estrellas.

Tras una pausa en 2026 a fin de que el terreno pueda regenerarse, este famoso festival al aire libre regresará del 23 al 27 de junio de 2027 en la granja Worthy.

Cher actuará en el espacio de "leyendas" del domingo por la tarde, que suele considerarse el cuarto puesto de cabeza de cartel, mientras que otros artistas confirmados son Sombr, Sienna Spiro, Lily Allen, The Streets, Chase & Status, Kacey Musgraves, Primal Scream y la estrella revelación del pop, Adéla.

El pasado octubre, las entradas para el evento se agotaron en menos de 45 minutos, una demanda alta tras el descanso de este año, con un precio de más de 400 libras (476 euros).

Los pioneros de la música electrónica Kraftwerk debutarán en Glastonbury con un concierto como cabeza de cartel en West Holts, el tercer escenario más grande del festival.

El evento también contará con la presencia de la banda experimental canadiense Angine de Poitrine, conocida por su sonido rock progresivo y sus trajes de lunares.