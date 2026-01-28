Harry Styles donará ganancias de su gira para salvar salas de música independiente

El cantante Harry Styles donará 1 libra (1181 pesos chilenos) del precio de cada entrada vendida de los conciertos en Londres de su próxima gira para apoyar a las pequeñas salas de música en el Reino Unido.

El exOne Direction anunció la semana pasada su retorno a los escenarios después de cuatro años con su tour "Together, Together" -de la mano de su nuevo álbum "Kiss All The Time. Disco, Occasionally", a estrenarse el 6 de marzo-, que iniciará en Ámsterdam (Países Bajos) el próximo 16 de mayo y se extenderá hasta diciembre por un total de seis países, incluyendo Reino Unido, Estados Unidos, México, Brasil y Australia.

De acuerdo con la página oficial de Wembley, donde el artista ofrecerá ocho conciertos, "1 libra de cada entrada vendida en la gira" se donará a LIVE Trust, una organización benéfica con base en el Reino Unido que "protege, expande y apoya" a los pequeños músicos y salas de conciertos en el país.

Con este dato, y teniendo en cuenta la capacidad del estadio y el número de conciertos, el ganador del Grammy podría recaudar alrededor de 720.000 libras (cerca de 851 millones) para la causa benéfica.

La decisión de Styles sigue a otros artistas como Coldplay, que en 2025 también donó el 10 % de las ganancias de su gira en el Reino Unido a LIVE Trust, o el reciente ganador del premio Mercury 2025, Sam Fender, que entregó el cheque de 25.000 libras (casi casi 29,6 millones de pesos) al fideicomiso MVT.

Harry Styles recibe críticas por altos precios

El anuncio llega después de que Harry Styles recibiera duras críticas por los altos precios de las entradas para su nueva gira.

Las quejas de fans se multiplicaron tras la apertura de las preventas, con valores calificados como "excesivos" e "inaccesibles" para una parte importante de su público. En algunos mercados europeos, los boletos alcanzaron cifras que superan los 800 euros ($820 mil pesos chilenos) incluso en ubicaciones estándar, antes de sumar cargos por servicio.

La polémica incluso involucró a otros músicos, y es que Liam Gallagher reaccionó públicamente a los precios, escribiendo en redes sociales: "Mirándolo ahora, los precios de Oasis eran razonables".

Pese a las críticas, varias fechas agotaron sus entradas en minutos, mientras que en plataformas de reventa los mismos boletos comenzaron a ofrecerse por valores que duplican o triplican su precio original.