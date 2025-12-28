Harry Styles reaparece con emotivo video dedicado a sus fans

El cantante Harry Styles sorprendió a sus fans con la publicación de un emotivo video, el primero en su cuenta de Youtube en dos años.

"Forever, forever" es el nombre de este clip registrado durante la última fecha de su gira "Love on Tour" en 2023 y en el cual aparecen sus fanáticos preparándose para el show en Italia.

Luego, durante el concierto, Styles toca una melancólica pieza sentado en el piano junto a su banda, recibiendo una ensordecedora ovación de su público.

Tras la publicación del video los seguidores del ex One Direction comenzaron a especular con un posible anuncio de nueva música o conciertos.

Las últimas actualizaciones en las redes sociales de Harry Styles ocurrieron en noviembre de 2023. Posteriormente reapareció en público para despedir a su excompañero de banda Liam Payne, fallecido en 2024.