Tópicos: Magazine | Música

Harry Styles regresa a la música con "Aperture", su primer single en cuatro años

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El tema forma parte de "Kiss All The Time. Disco, Occasionally", su próximo álbum.

Harry Styles regresa a la música con
El cantante Harry Styles estrenó "Aperture", primer adelanto de su nuevo álbum "Kiss All The Time. Disco, Occasionally". 

El sencillo, que llegó la noche de este jueves a Chile - medianoche del viernes en Inglaterra- , marca el regreso del artista británico a cuatro años del lanzamiento de "Harry's House", material que ganó el Grammy al Álbum del año en 2023, y da inicio a una nueva etapa musical.

Compuesta junto a Kid Harpoon, colaborador habitual del exOne Direction, "Aperture" presenta una sonoridad más extensa y atmosférica, con elementos electrónicos y un desarrollo que se aleja de la estructura pop tradicional.

Además, el músico lanzó el vídeo musical del tema, donde Styles combina secuencias coreografiadas con escenas en espacios cerrados y ambientes nocturnos, mientras se despliega una propuesta visual centrada en la iluminación y el movimiento. 

Asimismo, el estreno del clip reveló el tracklist del cuarto LP del cantante, que contará con 12 canciones:

  1. "Aperture"
  2. "American Girls"
  3. "Ready, Steady, Go!"
  4. "Are You Listening Yet?"
  5. "Taste Back"
  6. "The Waiting Game"
  7. "Season 2 Weight Loss"
  8. "Coming Up Roses"
  9. "Pop"
  10. "Dance on More"
  11. "Paint by Numbers"
  12. "Carla's Song"

Este estreno antecede a la gira "Together Together", con la que Harry Styles recorrerá distintas ciudades durante 2026, y al lanzamiento de "Kiss All The Time. Disco, Occasionally", que será publicado el 6 de marzo.

