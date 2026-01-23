Harry Styles regresa a la música con "Aperture", su primer single en cuatro años
El tema forma parte de "Kiss All The Time. Disco, Occasionally", su próximo álbum.
El tema forma parte de "Kiss All The Time. Disco, Occasionally", su próximo álbum.
El cantante Harry Styles estrenó "Aperture", primer adelanto de su nuevo álbum "Kiss All The Time. Disco, Occasionally".
El sencillo, que llegó la noche de este jueves a Chile - medianoche del viernes en Inglaterra- , marca el regreso del artista británico a cuatro años del lanzamiento de "Harry's House", material que ganó el Grammy al Álbum del año en 2023, y da inicio a una nueva etapa musical.
Compuesta junto a Kid Harpoon, colaborador habitual del exOne Direction, "Aperture" presenta una sonoridad más extensa y atmosférica, con elementos electrónicos y un desarrollo que se aleja de la estructura pop tradicional.
Además, el músico lanzó el vídeo musical del tema, donde Styles combina secuencias coreografiadas con escenas en espacios cerrados y ambientes nocturnos, mientras se despliega una propuesta visual centrada en la iluminación y el movimiento.
Asimismo, el estreno del clip reveló el tracklist del cuarto LP del cantante, que contará con 12 canciones:
Este estreno antecede a la gira "Together Together", con la que Harry Styles recorrerá distintas ciudades durante 2026, y al lanzamiento de "Kiss All The Time. Disco, Occasionally", que será publicado el 6 de marzo.