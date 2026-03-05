Harry Styles sobre Liam Payne: "Es difícil perder a un amigo que se parece tanto a ti"

El cantante Harry Styles se refirió por primera vez a la muerte de Liam Payne, quien fue su compañero en la exitosa boyband One Direction.

En una entrevista con el DJ y directivo de Apple Music, Zane Lowe, el artista confesó que todavía le cuesta hablar de su colega, fallecido en octubre de 2024 tras caer de un balcón en Buenos Aires mientras estaba bajo los efectos de las drogas y alcohol.

"Es muy difícil perder a un amigo. Es difícil perder a cualquier amigo, pero es más difícil perder a un amigo que es tan parecido a ti en muchos aspectos", comentó, calificando al intérprete de "Get Low" como alguien "con el corazón más bondadoso que solo quería ser grande".

En este sentido, el artista aseguró que el deceso de su excompañero fue un momento que lo marcó fuertemente, permitiéndole "reflexionar sobre mi vida y decirme: 'Bueno, ¿qué quiero hacer con mi vida? ¿Cómo quiero vivirla?'".

"Creo que la mejor manera en la que puedes homenajear a los amigos que fallecen es viviendo tu vida al máximo", agregó.

Desde que One Direction anunciase su pausa indefinida en 2016, todos sus integrantes tomaron caminos en solitario y no volvieron a reunirse hasta el funeral privado de Payne en noviembre de 2024.

Por su parte, Styles lanzará este viernes su cuarto álbum de estudio, "Kiss All The Time. Disco, Occasionally" -primer lanzamiento desde 2022-, y lo presentará ese mismo día por primera vez en un concierto exclusivo en Mánchester (noroeste de Inglaterra) que se emitirá en Netflix el próximo domingo.