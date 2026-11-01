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Tópicos: Magazine | Música

Icónico vocalista de Deep Purple fue hospitalizado por emergencia médica: la banda debió suspender conciertos

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Deep Purple suspendió sus shows en Leipzig y Hamburgo sin entregar detalles sobre el estado de salud de su vocalista, a pocas semanas de su regreso a Chile.

Icónico vocalista de Deep Purple fue hospitalizado por emergencia médica: la banda debió suspender conciertos
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El vocalista de Deep Purple, Ian Gillan, de 81 años, se encuentra hospitalizado tras sufrir una emergencia médica, lo que obligó a la banda británica a suspender dos conciertos de su gira en Alemania.

A través de un comunicado publicado en Instagram este sábado 31 de octubre, la agrupación informó que no podría presentarse esa misma noche en el QI Arena de Leipzig ni este domingo 1 de noviembre en la Sporthalle de Hamburgo.

"Esto es consecuencia de una emergencia médica que involucra a Ian Gillan y que ha provocado su actual hospitalización", señaló la banda en su mensaje.

Deep Purple no entregó detalles sobre el problema de salud del cantante ni sobre su evolución. Sin embargo, aseguró que el equipo ya trabaja para encontrar nuevas fechas para ambos conciertos y lamentó que el anuncio llegara con tan poca anticipación.

En plena gira mundial

La hospitalización de Gillan ocurre en medio de la gira mundial "SPLAT!", que comenzó en agosto y tiene fechas programadas hasta diciembre

La noticia llega pocas semanas después de que Glenn Hughes, exbajista y vocalista de Deep Purple, se recuperara de una cirugía a corazón abierto que se extendió por 10 horas.

Cabe destacar que la banda tiene contemplado regresar a Chile el próximo 8 de diciembre, con un concierto en el Santander Arena, en lo que sería su novena visita al país. Hasta el momento, no se han informado cambios para esa fecha.

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