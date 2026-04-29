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Tópicos: Magazine | Música | Shows en vivo

Gillan, Glover y Paice: Deep Purple regresa a Chile en diciembre

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La banda de rock se presentará en Santiago a dos años de su última visita.

Gillan, Glover y Paice: Deep Purple regresa a Chile en diciembre
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Deep Purple anunció su retorno a Chile, esta vez en solitario, a dos años de su última visita, que en 2024 fue como invitado especial de un show de Journey, en el Estadio Santa Laura.

El grupo nacido en 1968 en Reino Unido llegará al país con una formación encabezada por tres nombres históricos: el vocalista Ian Gillan, el bajista Roger Glover y el baterista Ian Paice.

El nuevo show en Santiago fue fijado para el 8 de diciembre próximo -día festivo- en el Movistar Arena, y tendrá entradas a la venta a través de Puntoticket, entre 40.250 y 102.350 pesos.

Habrá una preventa de boletos con 20% de descuento para pagos con tarjetas del banco auspiciador, desde las 10:00 horas del 7 de mayo, por 24 horas o hasta agotar stock, momento en que se iniciará la venta general.

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