Inti-Illimani Histórico celebra 60 años en el Teatro Municipal: Fecha y venta de entradas

Inti-Illimani Histórico celebrará los 60 años de la agrupación ícono de la Nueva Canción Chilena con un concierto de gala en el Teatro Municipal de Santiago.

El show contará con la participación de Eva Ayllón, emblemática voz de la canción popular peruana, y el Cuarteto Austral, en una noche concebida como un recorrido por el legado de una de las bandas más influyentes de la música chilena.

La celebración, que contará con un repertorio que abarcará seis décadas de obras de su trayectoria, tendrá lugar el próximo 27 de diciembre, a las 19:00 horas.

Entradas

La venta de entradas será mediante el sistema Passline, liberándose a las 14:00 horas de este viernes.