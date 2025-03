Iron Maiden anuncia documental por sus 50 años de carrera

La banda Iron Maiden anunció que celebrará sus 50 años de carrera con un "emotivo" documental sobre su historia.

La cinta, todavía sin título, explorará cómo Iron Maiden "ha ayudado a dar forma a un movimiento cultural, desafiando las visiones convencionales de la música rock y el impacto más amplio del heavy metal en la sociedad y la cultura", comentó en redes sociales el conjunto británico.

El documental sobre la banda actualmente formada por Steve Harris, Bruce Dickinson, Dave Murray, Adrian Smith, Janick Gers y Simon Dawson estará dirigido por Malcolm Venville y prevé su estreno para el segundo semestre de 2025, cuando se cumple medio siglo desde su creación en Londres en 1975.

El largometraje, producido bajo el alero de Universal Pictures, contará con entrevistas exclusivas con los miembros de la banda, incluida una conversación inédita con el vocalista original, Paul Di´Anno, fallecido el año pasado.

También entrevistará a algunos de sus seguidores más fieles, junto a iconos del mundo del cine y la música, como Javier Bardem, Lars Ulrich de Metallica o Gene Simmons de Kiss.

In celebration of 50 epic years, Iron Maiden are excited to announce that an official feature documentary about the band will be released later this year!



Created in partnership with Universal Pictures Content Group the long-awaited documentary is an emotive journey through Iron… pic.twitter.com/5lzkEa6kiu