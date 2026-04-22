Jean-Michel Jarre: "La IA generará el hip-hop, el rock y el tecno del mañana"

El compositor y productor francés Jean-Michel Jarre, pionero de la música electrónica, aseguró que la Inteligencia Artificial (IA) "generará el hip-hop, el rock y el tecno del mañana", del mismo modo que "la electricidad hizo posible" que nacieran esos géneros.

El músico lanzó aquella reflexión en una entrevista con EFE con motivo del Festival Internacional de Películas hechas con IA "WAIFF", que este año celebra en Cannes su segunda edición, y en el que ejerce de embajador. La "revolución tecnológica de la IA" sigue a "la analógica y la digital", constató.

"Es por la electricidad que tenemos a Jimi Hendrix, a Bad Bunny o a Rosalía, y es porque tenemos la IA que inventaremos los géneros musicales del mañana", opinó el compositor, intérprete y productor discográfico francés.

Y añadió que "la tecnología siempre ha dictado el estilo" y que, sin haber inventado el violín, "no se habría tenido a Vivaldi".

Consultado por las cuestiones éticas que acarrea el uso de esta tecnología de aplicarse a gran escala, como la potencial sustitución de mano de obra, Jarre estimó que "se confunde la herramienta con su uso" y que "todo depende de qué se haga con ella".

Jarre ejerce de embajador del Festival Internacional de Películas hechas con IA "WAIFF". (Foto: EFE)

"La IA es el pincel 3.0. Y con un pincel uno puede embarrar un lienzo, hacer una obra maestra o no hacer nada, pero esto no dependerá del pincel: dependerá de quién lo tenga", subrayó uno de los pioneros de los géneros electrónico, ambient y new age.

En lo que respecta al consumo de grandes cantidades de agua, un efecto colateral de emplear la IA, el compositor consideró que "cuando una tecnología aún está naciendo es torpe" y "eso incluye los recursos que utiliza".

Jarre lanzó en 2019 una aplicación móvil que emplea la IA para reproducir música electrónica e imágenes indefinidamente, llamada EoN, pero aún no ha publicado ninguna canción con esta herramienta, que ha implementado en el proceso creativo de su "próximo proyecto".

La IA es una "musa" y una "herramienta"

"La IA es para mí una musa; es una colaboradora con la que puedo establecer una conexión, una complicidad. Al mismo tiempo, es una herramienta con la que puedo volverme el curador de mi propia obra, porque deja de ser una relación individual entre mi idea y mi cerebro", detalló el artista.

Sin embargo, Jarre calificó el mundo que rodea a esta tecnología de "salvaje oeste" y afirmó que "es urgente establecer una serie de reglas en materia de propiedad intelectual".

"En un momento dado deberemos sentarnos todos en una mesa y establecer un acuerdo comercial en el mundo de la creación (...) para poder repartirnos este pastel digital", indicó.

Jean-Michel Jarre es considerado uno de los compositores de música electrónica más importantes de la historia, conocido internacionalmente por su álbum "Oxygène" (1974), que sentó las bases del género en su forma actual.