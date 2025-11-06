Journey se despide de la música con una gira para 2026

El grupo Journey anunció su despedida de la música con una masiva gira de conciertos para 2026.

A través de sus redes sociales los autores de "Open Arms" confirmaron decenas de shows en Estados Unidos que comenzarán en febrero y culminarán en julio.

Por ahora no hay otros países confirmados para ser parte de la gira final de Journey.

De concretarse su despedida, Journey pondrá fin a una carrera musical de más de 50 años que sólo se vio interrumpida entre mediados de los 80 y mediados de los 90.