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Tópicos: Magazine | Música

Jóvenes músicos chilenos lanzan disco de música docta

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El registro recopila piezas de destacados autores nacionales e incorpora nuevas grabaciones de compositoras chilenas.

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"Retratos Juveniles de Música Chilena" es el nombre del nuevo disco que ya se puede escuchar en Spotify y que reúne interpretaciones realizadas por niños, niñas y jóvenes músicos de distintas orquestas juveniles del país.

El álbum incluye obras de destacados compositores nacionales y también suma nuevas grabaciones de las compositoras chilenas Estela Cabezas, Katherine Bachmann y Leni Alexander, en una apuesta por ampliar y dar mayor visibilidad al repertorio femenino dentro de la música docta chilena.

Las piezas fueron interpretadas por integrantes de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil, además de músicos de la Orquesta Sinfónica Estudiantil Metropolitana (OSEM) y la Orquesta Sinfónica Infantil Metropolitana (OSIM), quienes participaron en sesiones de grabación profesional especialmente realizadas para este proyecto.

Camila Roa, jefa de Gestión y Desarrollo Institucional de FOJI, explicó que el disco busca “retratar” y preservar la riqueza de la música chilena a través de las nuevas generaciones. El repertorio recorre distintas épocas y estilos, desde composiciones de mediados del siglo XX hasta obras contemporáneas.

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