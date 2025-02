Katy Perry sufrió explosión de transformador durante firma de autógrafos

Un peligroso momento protagonizó la cantante Katy Perry mientras se encontraba compartiendo con algunos de sus fanáticos.

De acuerdo al portal TMZ, el pasado miércoles la artista se acercó a sus seguidores- que se encontraban tras una valla de seguridad- a la salida del programa de Jimmy Kimmel, donde aprovechó de firmar algunos autógrafos.

En este contexto, un transformador explotó a pocos metros del rostro de la intérprete de "Teenage Dream", lanzando varias chispas hacia ella.

El incidente, que se viralizó rápidamente en redes sociales, fue provocado gracias a uno de los presentes, que por accidente tocó el objeto y provocó una sobrecarga.

Tras la explosión, Perry abandonó el lugar y siguió firmando autógrafos desde un automóvil, y si bien, las chispas lograron alcanzar las vestimentas de uno de sus seguidores, no se registraron lesionados.

The one that got away from electric sparks! 😱 Katy Perry was nearly struck by sparks while signing autographs outside 'Jimmy Kimmel Live!' "She was fine," an eyewitness tells ET. "As soon as it sparked, they pulled her away and put her in the car. She rolled down the window and… pic.twitter.com/RcseG4Zlef