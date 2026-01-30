Lady Gaga se lanza contra el ICE: "Necesitamos volver a un lugar seguro"

La cantante Lady Gaga pausó un concierto en Tokio para posicionarse contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, en inglés) y mandar un mensaje de apoyo a las comunidades atacadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"En un par de días, regresaré a casa y me duele el corazón pensar en las personas, los niños, las familias de todo Estados Unidos que están siendo atacadas sin piedad por el ICE. Pienso en todo su dolor y en cómo sus vidas están siendo destruidas ante nuestros ojos", dijo la artista.

La superestrella agregó que también piensa en la gente de Minesota "y en todos los que están en casa viviendo con tanto miedo y buscando respuestas sobre qué debemos hacer. Cuando comunidades enteras pierden su sentido de seguridad y pertenencia, algo se rompe en todos nosotros".

"Necesitamos volver a un lugar de seguridad, paz y responsabilidad. La gente buena no debería tener que luchar tanto y arriesgar sus vidas por el bienestar y el respeto. Espero que nuestros líderes estén escuchando. Espero que nos estén escuchando mientras les pedimos que cambien su curso de acción rápidamente y tengan piedad de todos en nuestro país", sentenció.

El discurso de Gaga se produce tras la reciente muerte a tiros de Alex Pretti por parte de agentes de la Patrulla Fronteriza, ataque se suma al de Renée Good el pasado 7 de enero, a causa de los disparos de otro agente migratorio.

El caso ha reavivado el enojo de muchos estadounidenses con la Casa Blanca, especialmente porque varios miembros del Gabinete acusaron a las víctimas de conductas delictivas.