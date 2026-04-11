Las Guerreras K-pop aparecieron en el show de Katseye en Coachella

"Golden", la canción que ganó el Oscar en la pasada edición de los premios, sonó fuerte durante la primera jornada del festival Coachella.

Durante su estelar show en el evento, el grupo Katseye invitó a "Las guerreras K-pop" comandadas por la cantante Ejae a intepretar el tema central de la exitosa y aclamada película de Netflix.

El grupo estadounidense Katseye, que estuvo en la última edición de Lollapalooza Chile, es una de las atracciones principales de Coachella 2026 junto a Sabrina Carpenter, Justin Bieber y la colombiana Karol G.