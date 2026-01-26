Locura por BTS: Sheinbaum envía nota diplomática a Corea del Sur para pedir más conciertos en México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reveló este lunes que envió una nota diplomática al primer ministro de Corea del Sur, Kim Min-seok, para solicitar su intervención y lograr que el grupo surcoreano BTS ofrezca más conciertos en dicho país, en medio de la polémica por la preventa y la alta demanda de entradas entre jóvenes mexicanos.

"Le escribí una carta al primer ministro de Corea pidiéndole que (BTS) venga más veces. Todavía no recibo la respuesta, pero esperemos que sea positiva", aseveró la mandataria durante su conferencia de prensa matutina, al referirse al desequilibrio entre la demanda y la oferta para los tres conciertos programados de la banda en la capital del país.

La reacción de la gobernante ocurre en medio de la polémica generada por los seguidores de la agrupación de k-pop, quienes denunciaron falta de transparencia en el proceso de compra y calificaron de fraude la venta de entradas fuera del mecanismo oficial. Según algunas seguidoras, se vendieron boletos a revendedores en las taquillas del Estadio GNP Seguros, cuando la venta supuestamente era exclusiva en línea.

Sheinbaum explicó que el fin de semana de venta estuvo marcado por quejas sobre la reventa y la falta de claridad, lo que la llevó a comunicarse con los organizadores. "Hablé con el responsable de OCESA, Alejandro Soberón, para preguntar qué posibilidad habría de más conciertos", señaló, y añadió que ante la negativa decidió escalar el tema al ámbito diplomático y explorar alternativas como la instalación de pantallas.

La mandataria subrayó que la solicitud se hizo de manera respetuosa y con un enfoque en la juventud. "Es por los jóvenes y las jóvenes de México. Esta solicitud diplomática de manera muy respetuosa que estamos haciendo al primer ministro de Corea", afirmó.

La alta demanda por ver a BTS no se limita a México. En Chile, la productora DG Medios confirmó que el grupo se presentará los días 15 y 16 de octubre, aunque hasta ahora no se ha informado la fecha de inicio de la venta de entradas ni el recinto que albergará los conciertos, lo que mantiene la expectativa entre los seguidores de la banda.