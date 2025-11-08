Reeditan "La voz de los 80" de Los Prisioneros remasterizado en Abbey Road

Para seguir con las celebraciones del aniversario número 40 del icónico disco "La voz de los '80" de Los Prisioneros, se lanzó una edición limitada, prensada en vinilo transparente y en una versión Half Speed Mastering.

La tecnología usada en esta reedición traspasa el registro original del disco al vinilo, a la mitad de la velocidad usada en los acetatos convencionales, con el objetivo de ganar mejor calidad de sonido.

"La Voz de los '80", lanzado por el sello Fusión en 1984, en esta ocasión fue remasterizado en los históricos estudios Abbey Road de Londres, por el reconocido ingeniero de grabación, Miles Showell.