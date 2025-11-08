Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago21.1°
Humedad42%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Magazine | Música | Los Prisioneros

Reeditan "La voz de los 80" de Los Prisioneros remasterizado en Abbey Road

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El debut del trío fue lanzado originalmente en 1984.

Reeditan
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Para seguir con las celebraciones del aniversario número 40 del icónico disco "La voz de los '80" de Los Prisioneros, se lanzó una edición limitada, prensada en vinilo transparente y en una versión Half Speed Mastering.

La tecnología usada en esta reedición traspasa el registro original del disco al vinilo, a la mitad de la velocidad usada en los acetatos convencionales, con el objetivo de ganar mejor calidad de sonido.

"La Voz de los '80", lanzado por el sello Fusión en 1984, en esta ocasión fue remasterizado en los históricos estudios Abbey Road de Londres, por el reconocido ingeniero de grabación, Miles Showell.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada