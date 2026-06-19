Aseguran que Luis Miguel fue sometido a cirugía cardíaca: ¿Qué se sabe de su estado de salud?

El cantante Luis Miguel vuelve a causar preocupación por su estado de salud luego de que un medio español afirmara que fue sometido a una cirugía cardíaca.

Según la revista Semana, el Sol de México estaría internado en una clínica de Manhattan, aunque se desconoce si fue una cirugía programada o e emergencia.

"La revista Semana ha podido conocer en exclusiva que el cantante permanece hospitalizado en un centro en la Gran Manzana después de haber pasado por quirófano", aseguraron.

Bajo esta línea, señalaron que "'la evolución está siendo plenamente favorable', lo que indica que no tendrá ningún impedimento en abandonar el hospital en cuestión cuando los profesionales lo crean pertinente".

Además, estaría acompañado en todo el proceso por Paloma Cuevas, su pareja, que también habría estado junto a él en su evaluación médica el pasado mayo.

Pese a los reportes, cercanos al artista no han confirmado ni negado los rumores sobre la cirugía.