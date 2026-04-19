Mac DeMarco deslumbró al Teatro Caupolicán en su regreso al país

El músico Mac DeMarco se presentó este sábado en el primero de sus dos shows agotados en Santiago, en el que hizo muestra de su "jizz jazz" ante un Teatro Caupolicán repleto por un público totalmente entregado al artista.

La banda encargada de abrir el show fue María y los Templos, una propuesta de jazz experimental muy bien escogida para este show. La agrupación fascinó al público con canciones como "La Prenda,Perdona la Demora", e incluso con una versión de "Amor por ti", de Los Ángeles Negros, junto a "Aspirinas".

Mac DeMarco entró a escena puntualmente a las 21:00 horas. Tras un saludo cordial al público y la presentación de sus músicos, lanzó "Shinning", de su reciente disco "Guitar" (2025). Después de ocho años de su último concierto en Lollapalooza Chile, el músico canadiense volvió al país con una propuesta mucho más tranquila y un espectáculo que responde a esa calma.

Solo con el micrófono en la mano, DeMarco repasó canciones de sus últimas producciones como "For The Sweet Time,On the Level,Phantom,I Like Her", de su disco de 199 canciones, "Heart to Heart"; y pasó a tocar la guitarra en los hits como "Salad Days,Ode to Viceroy", que coincidió con la humareda de cigarrillo en el recinto, "Freaking Out the Neighborhood", y las clásicas "Chamber of Reflection" y "My Kind of Woman".

En poco más de una hora y media, Mac DeMarco expuso esta nueva faceta, menos frenética de lo que fueron sus presentaciones anteriores en el país, pero sin perder la frescura y locura de su impronta, dejando claro que el músico canadiense sigue siendo un referente del indie rock a nivel mundial.

Mac DeMarco y su banda se presentará nuevamente este domingo en el Teatro Caupolicán, en una segunda fecha que agotó sus entradas rápidamente.